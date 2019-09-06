شكرا لقرائتكم مارادونا مدرباً لـ "خيمناسيا لا بلاتا" الأرجنتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تولى الأسطورة دييغو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي.

وجرى الإعلان مساء يوم الخميس عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا لا بلاتا حتى نهاية الموسم على أن يساعده سيباستيان مينديز في المهمة.

ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور خمس جولات، حيث لم يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، وخسر في أربع مباريات.

ويستهل مارادونا مشواره مع خيمناسيا لابلاتا بمواجهة راسينغ كلوب يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري، وخاض مارادونا عدة محطات خلال مسيرته أبرزها تدريب منتخب بلاده بجانب تدريب الوصل ودبا الفجيرة الإماراتيين.