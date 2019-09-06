أسعار تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز ومنافذ بيعها

أحمد أبوعقيل



أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لتحديد منافذ بيع تذاكر مباراة الأبيض وبيراميدز، المحدد لها الثامنة من مساء الأحد المقبل، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أكد منصور أن تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز، يتم حاليا ختمها فى مديرية أمن الإسكندرية، وفقا لما قاله في إذاعة النادي الداخلية.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه بالاتفاق مع الشركة الراعية لبطولة كأس مصر سيتم طرح تذاكر النهائي لأعضاء الجميعة العمومية للقلعة البيضاء.

وأضاف منصور ـ خلال كلمة له بالمذياع الداخلي بنادي الزمالك على هامش الجمعية العمومية للقلعة البيضاء اليوم الجمعة ـ:"في حالة طرح التذاكر في منافذ بيع سيتواجد الألتراس في الملعب".

ووفقا للقواعد فإنه من المقرر أن يتقاسم طرفي النهائي السعة المحددة على أن يتم طرح التذاكر بمنافذ البيع بمقر الزمالك بميت عقبة بالإضافة إلي منفذ أخر يحدده نادي بيراميدز.

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر الذي سيجمع الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

أعلن مسئولو نادى بيراميدز جاهزية لاعبه عبد الله السعيد لنهائى كأس مصر أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكتب مسئولو بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك".

كان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز أمام حرس الحدود، في دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولي في إياب دور التمهيدي الأول من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، بسبب إصابته في عضلة السمانة.