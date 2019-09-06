هولندا تثأر من ألمانيا في تصفيات كأس أوروبا 2020









اسماء السيد - ثأرت هولندا من جارتها ألمانيا والحقت بها خسارة كبيرة في عقر دارها 4-2 في تصفيات كأس اوروبا 2020 ضمن منافسات المجموعة الاولى في هامبورغ الجمعة.

وكانت هولندا سقطت على ارضها 2-3 امام المانيا قبل ان تعيد اعتبارها بطريقة مماثلة وتنعش آمالها في التاهل الى النهائيات القارية العام المقبل.

وحافظ المنتخب الايرلندي الشمالي الذي لم يلعب في هذه الجولة على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 مباريات مقابل 9 لالمانيا في المركز الثاني و6 لهولندا التي لعبت مباراة اقل من المتصدرين.

أول فرصة خطرة لهولندا جاءت عندما راوغ ممفيس ديباي اكثر من مدافع وأطلق كرة قوية من مشارف المنطقة كان لها مانويل نوير بالمرصاد (8).

بعدها مباشرة وفي أول محاولة خطرة لألمانيا نجح المانشافت في افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى لوكاس كلوسترمان الذي انفرد بالحارس الهولندي ياسبر سيليسن الذي تصدى لمحاولته من دون ان يلتقط الكرة ليتابعها جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري داخل الشباك رغم تدخل المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك في اللحظة الاخيرة لمنعها من دخول الشباك (9). والهدف هو الثامن لغنابري في 9 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتحرر لاعبو المانيا تماما بعد الهدف واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة اثر اعاقة غنابري من قبل ماتيس دي ليخت فانبرى لها توني كروس فمرت كرته فوق العارضة (15).

وحاول غنابري مباغتة سيليسن بتسديدة الكرة ساقطة من فوقه لكن الحارس الهولندي فطن لمحاولته (26).

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ووصلت كرة طائشة داخل المنطقة امام ماركو رويس لكنه سدد في جسد سيليسن مهدرا فرصة اضافة الهدف الثاني للمانشافت (42).

وحاول نوير دون معادلة هولندا للنتيجة عندما ابدع في التصدي لكرة قوية من جورجيو فينيالدوم بعد هجمة منسقة (56).

لكن نوير وقف عاجزا عندما قام راين بابل بمجهود فردي رائع على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية اخطأها شولتس لينقض عليها فرانك دي يونغ ويسجل في المرمى هدف التعادل لهولندا (57).

ومنح الهدف جرعة معنوية هائلة للضيوف فشكلوا خطورة على مرمى نوير ونجحوا في التقدم بواسطة النيران الصديقة عندما تصدى نوير لكرة رأسيبة رائعة لفيرجيل فان دايك فوصلت الى كوينسي بروميس فاعادها الى باب المرمى ليتابعها جوناثان تاه خطأ في شباك فريقه من مسافة قريبة (65).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المانيا اثر لمسة يد لدي ليخت داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح كروس (72).

لكن هولندا استعادت التقدم بعد اجمل هدف في المباراة ولعبة مشتركة رائعة بين اربعة لاعبين بدأها داني بليند ومنه الى ممفيس ديباي ثم الى فينيالدوم الذي غمزها باتجاه البديل دونييل مالين غير المراقب فتابعها داخل الشباك (79).

ووجه المنتخب الهولندي الضربة القاضية لمنافسه اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة ماكرة من ديباي ليتابعها فينيالدوم داخل الشباك رغم تدخل نيكلاس سوله (92+2).

ملخص مباراة هولندا وألمانيا: