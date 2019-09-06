موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة ومشوار الفريقين في البطولة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، التي تترقبها الجماهير المصرية لمعرفة من هو بطل النسخة أل 87 من أقدم مسابقة كرة قدم في مصر، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل اللقاء، من التشكيل المتوقع للفريقين وملعب المباراة وكل التفاصيل فتابعونا.

وصك كأس مصر إلي محطته الأخيرة ولم يتبقى لمعرفة بطل الكأس إلا مباراة الزمالك وبيراميدز، فالزمالك يريد اللقب رقم 27 في تاريخه، بعد أن وصل للنهائي 40 مرة قبل، ذلك وبيراميدز يريد أن يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فلمن ستكون الغلبة هذا ما ستبوح عنه المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة الزمالك * بيراميدز 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية ON SPORT . NILESPORT برج العرب طاقم أجنبي لم يتم الإعلان عنه حتى الأن

مشوار الزمالك في كأس مصر

في دور أل 32 فاز على منية سمنود 1-صفر.

في دور أل 16 فاز على الإنتاج الحربي 2-صفر.

في دور أل 8 فاز على مصر المقاصة 1- صفر.

في دور أل 4 فاز على الاتحاد السكندري 1- صفر.

مشوار بيراميدز في كأس مصر