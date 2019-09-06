تابع نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر وموعد المباراة القنوات الناقلة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا عرب نيوز، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والتي بدأ البحث عن كافة تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فكلا الفريقين يتطلع للفوز بالمباراة، فالزمالك يريد أن يتوج بالبطولة رقم 27 في تاريخه، وبيراميدز يريد أن يؤكد أنه أتى ليغير خريطة كرة القدم المصرية ويكسر احتكار القطبين للبطولات.

تقام المباراة في استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، بعد أن وافق الأمن على حضور 20 ألف مشجع للمباراة، وتبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس مصر النسخة 87، يوم الأحد القادم الموافق 8 من سبتمبر وحدد ملعب برج العرب لاستضافة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر من خلال قناتي، أون سبورت، وقناة النيل للرياضة، وقناة تايم سبورت التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة بيراميدز

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، حمدي النقاز.

في خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة، ترضي متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب فور نيوز.