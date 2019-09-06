عبد الحق: انتهى عصر الحكم الأجنبي والتدريب على الـ "VAR" خلال شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة معسكر حكام النخبة الذي أقيم خلال الأيام الماضية في القاهرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
عقدت عضو مجلس الإدارة على المعسكر، جلسة مع الحكام حيث شددت على أن المجلس قرر بشكل رسمي تطبيق تقنية الفار في المرحلة المقبلة وأنه خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تدريب الحكام على هذه التقنية بعد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تنفيذها.
أكدت أن عصر الحكام الأجانب انتهى بداية من الموسم المقبل ومجلس الإدارة سيدعم الحكام بكل قوة وستكون المباريات بالحكام المصريين للثقة الكبيرة في قدراتهم وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعما كبيرا لهم.
أضافت عبد الحق للحكام بأنه سيتم تنفيذ اللوائح والعقوبات ومن يتعدى على الحكام سيتم عقابه مهما كان اسمه واللوائح ستكون هي الحاكمة في كل شيء وكل الدعم للحكم المصري ولجنة الحكام.
عبد الحق و الحكام
الحكام المصريين
عضو اتحاد الكرة
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