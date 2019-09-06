صور .. سموحة يكرم يوسف علاء المتوج بذهبية العالم لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر نجم سموحة المتوج بذهبية كأس العالم لكرة اليد اللاعب يوسف علاء. وخلال احتفالية التكريم القى رئيس سموحة كلمة هنأ فيها البطل وثمن دور أسرته وأجهزته الفنية، موكدا انه أصبح رمزا للتفوق ونموذج يحتذى به للنجاح. Advertisements حضر حفل التكريم هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية واعضاء مجلس إدارة نادى سموحة أحمد عجلان وأسامه نعمان وعمرو الغنيمي، كما حضر الحفل أسرة كرة اليد بنادى سموحة.

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