شكرا لقرائتكم خبر عن زادة: الرباعى الجديد إضافة قوية لمجلس الزمالك.. وفائض الميزانية "دليل" على حجم العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن الرباعى الجديد أشرف زكى وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح سيشكلون إضافة قوية لمجلس القلعة البيضاء، مضيفا إن فائض الميزانية الذى أعلن عنه مرتضى منصور رئيس النادى الذى وصل إلى 170 مليون جنيه يعبر عن مدى الجهد الذى يبذله المجلس الحالى وحجم العمل من وجهة نظره.

كما تابع زادة إن مجلس الزمالك يضع فى أولوياته حاليا بالنسبة للأعضاء، الانتهاء من منشآت فرع السادس من أكتوبر خلال مدة زمنية قياسية.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك، فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة من مساء أمس الخميس واستمر حتى العاشرة مساءً فيما سيستمر اليوم حتى العاشرة مساءً ايضًا، على أن يقام غدًا السبت اليوم الختامى لأعمال الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

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وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.