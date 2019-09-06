صور .. مصر تهزم الكاميرون فى ثان أيام بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة على نظيره الكاميرونى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية . جاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 /14) , (25/11), (30 /28) ,( 25/11) . حقق منتخب ناشئات مصر الفوز فى أولى مواجهاته على بورتريكو 3/1فى لقاء الافتتاح أمس الخميس بحضور عدد من المسئولين . و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. منتخب مصر للكرة الطائرة Advertisements منتخب مصر للكرة الطائرة و الكاميرون منتخب مصر للكرة الطائرة و الكاميرون مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة و الكاميرون منتخب مصر للكرة الطائرة و الكاميرون

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