شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. سر الرقم "10" فى ترشيح حسام البدرى لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أُقيل من منصبه على خلفية خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على طاولة اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن قائمة مختصرة مكون من 5 مدربين وطنيين سيتم المفاضلة بين أحدهما لقيادة سفينة الفراعنة فى الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن الاسم قريبا.

نقدم السيرة الذاتية للمدربين المرشحين لتدريب المنتخب عبر حلقات (الثالثة) منها مع حسام البدرى ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا.