شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات ببطولة البحر المتوسط للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة، بـ5 ميداليات متنوعة في بطولة البحر المتوسط والتي أقيمت بقبرص خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وجاءت الميداليات كالاتي: الميدالية الأولى فضية زوجي الآنسات عن طريق يمنى شوقي ونور يسري، كما حصلت الأخيرة على برونزية الفردي، وقادت المنتخب حصد برونزية الفرق.

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وفي منافسات زوجي الرجال توج علي أشرف محمود ومحمود منتصر ببرونزية زوجي الشباب، وحصد الأخير برونزية الزوجي المختلط مع زميلته نور يسري.

ضمت قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين وهم "محمود منتصر - علي أشرف - نور يسري - يمنى محمد شوقي"، ويشرف على تدريبهم محمد حسن.

فيما أشرف على النواحي التنظيمية والإدارية للبعثة هشام التهامي رئيس الاتحاد.