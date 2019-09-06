ميدو يوضح لمصراوي نقاط قوة الزمالك وبيراميدز قبل نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:
أشاد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، بالأداء الذي يظهر به فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو.
ميدو، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش تواجده في دورة الجونة الودية، اليوم الجمعة:"الزمالك ظهر بكل جيد مع ميتشو من ناحية الضغط العالي والكرة المرتدة كما استطاعوا صناعة فرص كثيرة وكذلك ظهر بيراميدز بصورة مميزة مع ديسابر".
الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر في نهائي بطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وعدد ميدو نقاط القوة في الزمالك كالتالي:"شيكابالا، مصطفى محمد إذا بدأ أساسيًا، كذلك ظهر بن شرقي بكل جيد مع وجود فرجاني ساسي وانطلاقات عبد الله جمعة وقوة طارق حامد الزمالك فريق مكتمل.
وعن نقاط القوة في نادي بيراميدز أوضح أنه يمتلك أكثر من لاعب مثل تراوري، عبد الله السعيد، جون أنطوي، كما يمتلك ظهيرين يهاجمون بشكل جيد.
وأتم المدير الفني للمقاصة حديثه بتوقعه أن يُقدم الفريقين مباراة جيدة في نهائي الكأس.
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