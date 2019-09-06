محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:
أبدى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة سعادته بطرح اسمه ضمن القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.
ميدو، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش تواجده في دورة الجونة الودية، اليوم الجمعة:"يُشرفني أن يكون اسمي بين هذه الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب".
وتابع المدير الفني لمصر المقاصة:"مصر بها مدربين مميزين جدًا وسعيد أن يكون اسمي وسط هذه الاسماء الكبيرة لتدريب منتخب بلادي".
وأتم ميدو حديثه بقوله:"أتمنى كل التوفيق من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في اختيار الاسم المناسب خلال الفترة المقبلة".
وكان اتحاد الكرة قد استغنى عن خدمات الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب خروجه من دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية قبل أن يستقبل مسؤوليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يُعلق عبر الخليج 365 على ترشيحه لتدريب منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.