ميدو يُعلق عبر الخليج 365 على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

أبدى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة سعادته بطرح اسمه ضمن القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

ميدو، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش تواجده في دورة الجونة الودية، اليوم الجمعة:"يُشرفني أن يكون اسمي بين هذه الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب".

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وتابع المدير الفني لمصر المقاصة:"مصر بها مدربين مميزين جدًا وسعيد أن يكون اسمي وسط هذه الاسماء الكبيرة لتدريب منتخب بلادي".

وأتم ميدو حديثه بقوله:"أتمنى كل التوفيق من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في اختيار الاسم المناسب خلال الفترة المقبلة".

وكان اتحاد الكرة قد استغنى عن خدمات الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب خروجه من دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية قبل أن يستقبل مسؤوليه.