رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد يشرح نظام الدوري في الموسم "الاستثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن نظام مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد في هذا الموسم الاستثنائي، والتغييرات التي طرأت عليه خلافًا لما كان الحال عليه الموسم الماضي.

وقال رئيس لجنة المسابقات لكرة اليد، من خلال تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إن النسخة الحالية من دوري المحترفين لكرة اليد، هي نسخة استئنائية نظرًا للإرتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب الاول لكرة اليد، حيث سيخوض نهائيات أمم افريقيا في يناير المقبل في تونس، والتي على إثرها سيتم تحديد المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، وفي حالة عدم الفوز بالبطولة، سيخوض المنتخب الملحق الأوروبي الذي سيقام في أبريل المقبل، لكن الإتحاد الدولي لم يحدد مكان هذه المواجهات حتى الأن.

وأضاف عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات عن النظام الحالي لدوري المحترفين لليد:" مسابقة الدوري ستقام على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون عبارة عن دوري من دور واحد بين جميع أندية الدوري التي تبلغ عددها 18 فريق، حيث يخوض كل فريق 17 مباراة في هذه المرحلة."

Advertisements

وأوضح عبد المنعم انه سيتم ترتيب الأندية من المركز الأول إلى المركز الـ18 بعد نهاية المرحلة الأولى، على حسب نتائج الفريق الأولى بالإضافة إلى نتائج مرتبط مواليد 2002، ومرتبط مواليد 2000، وعلى أساسها سيتم تحديد الفرق من المركز الأول إلى الثامن للمنافسة على اللقب، بينما أصحاب الفرق من الـ9 إلى الـ18 سوف تتنافس من أجل تحديد الهابطين.

وواصل عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات حديثه قائلا: "ستكون المرحلة الثانية من الدوري عبارة عن دوري من دور واحد يجمع بين أصحاب المراكز من الأولى للثامن، حيث تلتقي جميع الفرق مع بعضها، بحيث يخوض كل فريق 7 مواجهات، من أجل تحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد، وسيحصل الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط على لقب الدوري".

وأكمل رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد، أن الدورة التي ستقام بين الفرق من أصحاب المراكز من الـ9 إلى الـ18، ستقام بنظام دوري من دور واحد، ووفقا لهذه النتائج سوف يتم تحديد الفرق الأربعة الهابطين إلى الدرجة الأدني.

وأشار عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات إلى أنه في حالة تساوى فريقين في عدد النقاط في عند التنافس على بطل الدوري في المسابقة، سيتم إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل المسابقة، بينما في حالة تساوى فريقين في عدد النقاط عند ترتيب المراكز، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وفي حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط، سيتم إقامة دورة فاصلة لتحديد بطل الدوري، وأوضح أن ذلك الأمر سيتم تطبيقه أيضا في إطار الصراع على البقاء وعدم الهبوط إلى الدرجة الأدني.