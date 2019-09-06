بيراميدز يُعلن جاهزية السعيد لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بيراميدز جاهزية لاعب الفريق عبدالله السعيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر له الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وأكد بيراميدز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك."

وكان السعيدي يعاني من الإصابة، والتي ابعدته عن مواجهة ربع نهائي الكأس أمام حرس الحدود، ثم شارك كبديل أمام بتروجت لكنه غاب عن التدريبات بعدها، قبل أن يظهر في مران اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز النهائي الأول في تاريخ النادي، حين يواجه فريق الزمالك حامل لقب البطولة وثاني أكثر نادي حقق اللقب في تاريخ البطولة.