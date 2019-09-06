محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:
أكد علي غزال لاعب فريق فيرينسي البرتغالي السابق إنهاء ارتباطه مع فريقه في الوقت الحالي، ليصبح لاعباً حُراً متاح للانتقال خلال الصيف الجاري.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال غزال :"استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض مع فيرينسي حول بنود العقد الجديد، لكننا لم نتوصل لاتفاق في النهاية".
وأضاف اللاعب الدولي المصري قائلاً :"في الوقت الحالي أنا لاعب حر يمكنني التوقيع لأي نادي يرغب في التعاقد معي".
وتابع غزال :"المفاوضات مع فيرينسي احتاجت وقتاً طويلاً، وتسبب ذلك في تأخري للانضمام لأي فريق أخر حتى الآن".
وأنهى غزال بالحديث عن إمكانية العودة لبلاده قائلاً :"في الوقت الحالي أرحب بالعودة للعب في الدوري المصري، وكل الاحتمالات الآن مفتوحة أمامي".
كانت هذه تفاصيل خبر علي غزال لمصراوي: أرحب بالعودة إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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