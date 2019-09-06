علي غزال لمصراوي: أرحب بالعودة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:

أكد علي غزال لاعب فريق فيرينسي البرتغالي السابق إنهاء ارتباطه مع فريقه في الوقت الحالي، ليصبح لاعباً حُراً متاح للانتقال خلال الصيف الجاري.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال غزال :"استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض مع فيرينسي حول بنود العقد الجديد، لكننا لم نتوصل لاتفاق في النهاية".

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وأضاف اللاعب الدولي المصري قائلاً :"في الوقت الحالي أنا لاعب حر يمكنني التوقيع لأي نادي يرغب في التعاقد معي".

وتابع غزال :"المفاوضات مع فيرينسي احتاجت وقتاً طويلاً، وتسبب ذلك في تأخري للانضمام لأي فريق أخر حتى الآن".

وأنهى غزال بالحديث عن إمكانية العودة لبلاده قائلاً :"في الوقت الحالي أرحب بالعودة للعب في الدوري المصري، وكل الاحتمالات الآن مفتوحة أمامي".