تونس تفوز على موريتانيا بهدف وديا

فاز المنتخب التونسي على غريمه موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم، على الملعب الأولمبي برادس، خلال فترة التوقف الدولي. جمعت بين المنتخبين مساء اليوم، على الملعب الأولمبي برادس، خلال فترة التوقف الدولي. وأحرز لعوني هدف نسور قرطاج في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

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