غلق باب التسجيل والتصويت في ثاني أيام الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في يومها الثاني، بحضور كبير لأعضاء النادي، حيث تم فتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهى في العاشرة مساء.

وشهد اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من اعضاء

الجميعة العمومية للنادي، من اجل التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي: احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية. ويستأنف انعقاد الجميعة العمومية للنادي غدا السبت في يومها الثالث والأخير، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء، حيث تقررت في وقت سابق إقامة الجمعية في أيام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الحالي.