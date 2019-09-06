وعقدت عضو مجلس الإدارة على المعسكر، جلسة مع الحكام حيث شددت على أن المجلس قرر بشكل رسمي تطبيق تقنية الفار في المرحلة المقبلة وأنه خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تدريب الحكام على هذه التقنية بعد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تنفيذها.
وأكدت أن عصر الحكام الأجانب انتهى بداية من الموسم المقبل ومجلس الإدارة سيدعم الحكام بكل قوة وستكون المباريات بالحكام المصريين للثقة الكبيرة في قدراتهم وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعما كبيرا لهم.
أضافت عبد الحق للحكام بأنه سيتم تنفيذ اللوائح والعقوبات
وأقيم المعسكر على مدى الأيام الماضية في أحد فنادق مدينة نصر وجرت الاختبارات باستاد جهاز الرياضة العسكري، وبحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وعصام عبد الفتاح المكلف بمتابعة المعسكر من الفيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- عبد الحق للحكام: انتهى عصر الحكم الأجنبي والتدريب على الفار خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.