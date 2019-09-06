بالصور- عبد الحق للحكام: انتهى عصر الحكم الأجنبي والتدريب على الفار خلال شهرين

وعقدت عضو مجلس الإدارة على المعسكر، جلسة مع الحكام حيث شددت على أن المجلس قرر بشكل رسمي تطبيق تقنية الفار في المرحلة المقبلة وأنه خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تدريب الحكام على هذه التقنية بعد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تنفيذها.

وأكدت أن عصر الحكام الأجانب انتهى بداية من الموسم المقبل ومجلس الإدارة سيدعم الحكام بكل قوة وستكون المباريات بالحكام المصريين للثقة الكبيرة في قدراتهم وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعما كبيرا لهم.

أضافت عبد الحق للحكام بأنه سيتم تنفيذ اللوائح والعقوبات

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ومن يتعدى على الحكام سيتم عقابه مهما كان اسمه واللوائح ستكون هي الحاكمة في كل شيء وكل الدعم للحكم المصري ولجنة الحكام.

وأقيم المعسكر على مدى الأيام الماضية في أحد فنادق مدينة نصر وجرت الاختبارات باستاد جهاز الرياضة العسكري، وبحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وعصام عبد الفتاح المكلف بمتابعة المعسكر من الفيفا.