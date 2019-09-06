بالصور .. ناشئات الكرة الطائرة يهزمن الكاميرون 3/1 في كأس العالم

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 25 /14 , 25 / 11 , 28 / 30 , 25 / 11 . وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بورتريكو في المباراة الاولى والتي جمعتهما أمس الخميس بنتيجة في افتتاح البطولةبنتيجة 3 / 1 .
ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب الفراعنة كل من بورتريكو، والكاميرون والصين والبرازيل. يقود منتخب مصر ماركو أنطونيو، مديرًا فنيًّا، وعماد نور، مدربًاعامًّا، وسيد طه، مدربًا، وياسمين عبدالرؤوف، أخصائية العلاج الطبيعي، ومحمود حسن، أخصائي لياقة بدنية، ومحمد رمضان إداري. يضم منتخب مصر 14 لاعبة، هن: مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، نور إيهاب، فريدة سعدة، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبي، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، ليلة الصباغ، سلمى عبدالهادي.
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