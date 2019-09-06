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المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة السعودية غدا

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اختتم المنتخب الأولمبي مساء اليوم تدريباته علي ملعب وادي دجله بالعين السخنه استعدادا للقاء المنتخب السعودي الأولمبي في الثامنة مساء الغد باستاد السويس ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣ سنه التي تستضيفها

مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو

حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني علي الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بضرورة تصحيح اخطاء المباريات السابقه واللعب من أجل الفوز
في الوقت نفسه حرص ميتشو المدير الفني للزمالك علي التواصل هاتفيا مع شوقي غريب للتنسيق وتم الاتفاق علي انضمام لاعبي الزمالك إلى المعسكر عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر .
من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لنادي وادي دجله لاستضافة ملعب دجله بالعين السخنه تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي

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