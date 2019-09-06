رئيس برشلونة يكشف أسباب فشل انضمام نيمار وموعد عودته

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مفاوضاته مع باريس سان جيرمان بشأن استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا للفريق مرة أخرى قبل إغلاق القيد الصيفي الماضي.

وقال بارتوميو خلال مقابلة مع تليفزيون برشلونة، " لقد بذلنا كل ما بوسعنا للتعاقد مع نيمار خلال الصيف الماضي، لكن المفاوضات مع باريس سان جيرمات باءت بالفشل".

وأضاف " تفاوضنا مع باريس سان جرمان بجدية لاسترجاع النجم البرازيلي، لكن الإدارة الفرنسية ماطلت في الموافقة واشترطت دخول لاعبين كجزء من الصفقة للموافقة على رحيل نيمار إلى برشلونة".

وتابع " بالنسبة لبرشلونة بهذا الصيف كان هادئًا نوعًا ما،

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ما عدا مفاوضات استعادة نيمار بالرغم من أن اللاعب أخبر إدارة ناديه بالرغبة في الرحيل إلى برشلونة".

واستطرد حديثه " سيكون من الصعب كذلك أن يأتي نيمار خلال انتقالات الشتاء إلى برشلونة، وعلينا أن ننتظر للعام المقبل، لبدء مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان".

وبسؤاله عن طرح اسم ديمبلي للانتقال إلى باريس سان جيرمان لتسهيل صفقة انتقال نيمار لبرشلونة " بالتأكيد لم نفعل ذلك، فاللاعب يعد من العناصر الأساسية لدينا ولم نطرح اسمه نهائيًان وقلت من

قبل أن إدارة النادي الفرنسي طلبت بعض اللاعبين في إطار إتمام الصفقة".

وتطرق في حديثه عن إمكانية طلب قائد الفريق ليونيل ميسي إعادة نيمار للفريق، " لم يتدخل أي لاعب في المجال الإداري للنادي، فالكل يعلم عمله جيدًا، وكل اللاعبين ملتزمين بذلك ويؤدون عملهم داخل الملعب بجدية ودون النظر إلى ما يحدث في انتقالات اللاعبين".

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 26 عامًا رحل عن برشلونة في صيف 2017 مستغلًا الشطر الجزائي بعقده البالغ 222 مليون يورو، ليمكث عامين بالنادي الفرنسي قبل أن تنشب الخلافات بينه وبين ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى رغبة النادي الباريسي واللاعب إلى الانفصال، ليتدخل برشلونة محاولًا استعادة لاعبه السابق مرة أخري.