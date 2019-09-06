حسم المنتخب الألماني الشوط الأول من المباراة التي تجمع بنظيره الهولندي متقدماً بهدف نظيف، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. جاء هدف منتخب ألمانيا الوحيد عن طريق جنابري في Advertisements الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثانى فى المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتى منتخب هولندا ثالثا برصيد 3 نقاط من مباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ألمانيا تحسم الشوط الأول أمام هولندا بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.