برشلونة يأمل في عودة ميسي وسواريز أمام فالنسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لمواجهة فالنسيا يوم السبت 14 سبتمبر الجاري ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ويأمل الفريق الكتالوني في الدفع بثلاثي خط الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

ويتعافى الثنائي ميسي وسواريز بشكل جيد من إصابات في ربلة الساق، ويستهدفان العودة إلى فريق بلوجرانا ضد رجال المدرب مارسيلينو في ملعب كامب نو.

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وكان ميسي تعرض للإصابة في ربلة الساق في أول

تدريب له مع برشلونة بعد بطولة كوبا أمريكا في 5 أغسطس، مما يعني أنه لم يلعب دقيقة واحدة حتى الآن هذا الموسم.

فيما تعرض سواريز لنفس الإصابة في المباراة الافتتاحية ضد أتليتك بيلباو في سان ماميس، وتم سحبه في الشوط الأول.