اتحاد كرة القدم يقدم تعازيه في وفاة اللواء محمود أحمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ببالغ الحزن فقيد الرياضة المصرية الراحل اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية سابقا ورئيس اتحاد السلة سابقا. السلة سابقا. وتوفي اللواء محمود علي صباح اليوم بعد رحلة عطاء للرياضة المصرية قدم خلالها نموذجا لكل الرياضيين ومحبي الرياضة بإخلاصه وتفانيه في عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بوافر رحمته وأن ينزله منازل الصديقين ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر على فراقه. لكل الرياضيين ومحبي الرياضة بإخلاصه وتفانيه في عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بوافر رحمته وأن ينزله منازل الصديقين ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر على فراقه.

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