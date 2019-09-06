الكأس يا زمالك.. جماهير القلعة البيضاء تطالب اللاعبين بالتتويج بكأس مصر

دشن جماهير القلعة البيضاء لنادي الزمالك، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الكأس يازمالك ، لتحفيز لاعبي نادي الزمالك بالتتويج بكأس مصر، وذلك خلال المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل بين نادي الزمالك وبيراميدز .

وعلق رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بصور للاعيبة "الزمالك"، مطالبين بالحصول علي كأس مصر، وقال محسن شريف، احد جماهير نادي الزمالك، أن

من قبل أعوام 2008 / 2013 / 2016 وسيحققها للمره الرابعه فى 2019 بإذن الله " .

وقال أحمد، أحد مشجعي نادي الزمالك، "كل الدعم لأبطال الكأس وسيحققها إن شاء الله"، فيما أعرب أخرون بأنه:" الكأس للزمالك لا بديل" .

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ووجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة لمندوب رئيس الجمهوية ووزير الشباب و الرياضة لحضور مباراة نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كما وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة بالإضافة إلى رئيس المنطقة الشمالة.

وكان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد ، وخاطب مسئولو الجبلاية أكثر من دولة لتعيين طاقم حكم لنهائى الكأس.