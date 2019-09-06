يوفنتوس يُحضر لغارة صيفية على مانشستر يونايتد

يتطلع يوفنتوس للتعاقد مع ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد بالمجان، وذلك عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة، في مقدمتهم الحارس الإسباني “دافيد دي خيا”.

يوفنتوس تحول إلى أخصائي انتقالات مجانية في المواسم الأخيرة، وهذا ما أكدوا عليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي بضم الفرنسي آدريان رابيو والويلزي آرون رامسي بالمجان من باريس سان جيرمان وآرسنال – على الترتيب –.

وسيُمارس يوفنتوس هوايته المفضلة مع ثلاثي مانشستر يونايتد “نيمانيا ماتيتش ودافيد دي خيا وإريك بايي” عندما تنتهي عقودهم في صيف 2020، حسب ما أكدته صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية.

وقدمت إدارة مانشستر يونايتد عقدًا مربحًا لدافيد دي خيا قبل شهرين براتب أسبوعي يتجاوز الـ 400 ألف جنيه إسترليني لإغراءه من أجل التحديد لثلاث سنوات جديدة، إلا أنه لم يوقع على العقد حتى الآن.

ولن يكون من السهل على مانشستر يونايتد التفريط في دي خيا بالمجان، كونه الحارس الأول للفريق منذ عام 2012، وسعره كان وصل في صيف 2015 لحوالي 50 مليون جنيه إسترليني عندما أراد ريال مدريد ضمه في اليوم الأخير من الميركاتو.

لكن الوضع مختلف مع المدافع الدولي الإفواري “إريك بايي” ففرصه تكاد تكون معدومة للحصول على عقد جديد بسبب كم الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته مع الفريق في الأعوام الثلاثة الماضية منذ انضمامه من فياريال.

وأصيب بايي إصابة خطيرة في ركبته خلال المباراة الاستعدادية الأخيرة للموسم الكروي الجديد أمام توتنهام، وتبدو فرصه محدودة للغاية للعودة للتشكيل الأساسي بعدما أثبت هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف تفاهمها معًا في قلب الدفاع.

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أما لاعب الوسط الدفاعي الصربي “نيمانيا ماتيتش” الذي توترت علاقته مع المدير الفني لليونايتد “أولي جونار سولشاير” بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، ففرصه في الرحيل أقل بعض الشيء من إريك بايي.

ويُفضل سولشاير الاعتماد على لاعب الوسط الدفاعي الاسكتلندي “سكوت مكتوميناي” في التشكيل الأساسي لليونايتد، ومن بعده ماتيتش ثم فريد.

وقال ماتيتش قبل استئناف مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 هذا الأسبوع “في أول مباراتين أو ثلاث مباريات من الموسم الجديد، قرر سولشاير اللعب من دوني رغم أنني أعمل بجد قدر استطاعتي”.

وأضاف “نحن نحترم القرار، عليّ أن أثبت أنه على خطأ ليُعيدني إلى المكان الذي أنتمي إليه، لا توجد مشكلة، أخبرته أنني أختلف معه لكن القرار قراره في النهاية”.

ويعلم المدير الفني ليوفنتوس “ماوريسيو ساري” أن استمرار المدافع الإيطالي المُخضرم “جورجيو كيليني” لن يزيد عن عامين في ملاعب كرة القدم وسيكون مصيره مثل بارزالي الذي اعتزل نهاية الموسم الماضي، وسيحتاج لمدافع جديد يستطيع أن يحل محله لسنوات قادمة، على أن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء في بداية مسيرته مع الفريق مثل إريك بايي.

ولم يقدم الحارس البولندي “تشيزني” المستوى الملفت منه في فترة التحضير للموسم الجديد، وتلقى هدفًا كارثيًا أمام توتنهام في مباراة ودية، ولهذا سيخطط للتعاقد مع دي خيا كي يكون حارس الفريق على المدى البعيد.

ويحضر يوفنتوس للتخلص من ثنائي الوسط الألماني “إيمري تشان وسامي خضيرة” بعرضهما على أندية ألمانية وإسبانية، وهذا سيفسح المجال لإنضمام ماتيتش.