"ميسي" يملك قرار فسخ العقد مع برشلونة متى ما أراد!

يحتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانية مغادرة برشلونة في نهاية الموسم الذي يريد، حسبما ذكرت يومية إلباييس الإسبانية.



الصحيفة أوضحت أنه على الرغم من ارتباط ميسي بعقد مع البلاوغرانا، يمتد حتى العام ألفين وواحد وعشرين.



إلا أن العقد يسمح لقائد برشلونة بمغادرة النادي بناء على رغبته، ويستطيع فسخ عقده الموقع عام ألفين وسبعة عشر، في الثلاثين من حزيران-يونيو من كل عام.



وأضافت أن ميسي لا يرغب في أن يكون مقيداً بأي عقد، وهذا هو سبب رفضه مؤخراً تمديد عقده بناء على طلب رئيسِ النادي جوزيب ماريا بارتيميو.

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