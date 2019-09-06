رئيس رابطة الليغا يتوقع مستقبلاً صادماً لنيمار مع سان جيرمان

بدا أن أصداء فشل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة مرة أخرى هذا الصيف كبيرة وصادمة في بعض الأحيان، فبعد أن غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول على رئيس النادي الكتالوني جوسيب بارتوميو لفشله في إتمام الصفقة، جاء الدور على خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا الإسبانية، ليدلي بدلوه هو الآخر في تلك القضية.



وتوقع تيباس أن النجم البرازيلي يبقى بصفوف حامل لقب الدوري الفرنسي حتى نهاية مسيرته الكروية، في مستقبل صادم بعض الشيء لنيمار، صاحب الـ27 عاماً، حيث أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل بأي شكل عن باريس، قبل أن يقبل الأمر الواقع بعد فشل برشلونة في إعادته هذا الصيف.



وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة Mundo الإسبانية: «أعتقد أن تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار بهذا المبلغ في سوق الانتقالات قبل عامين، كان خارج التقييم تماماً، لقد كان عرضاً شاذاً لنظام التحكم الاقتصادي في كرة القدم الأوروبية بوجه عام».





وأضاف: «حين تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار بهذا المبلغ كنت غاضباً بشدة، لقد كان من المستحيل أن يقوم أي نادٍ أوروبي بدفع مبلغ 226 مليون يورو، بالإضافة إلى 27 مليون يورو من أجل لاعب كرة القدم» .



وبدأ نيمار مسيرته بصفوف نادي سانتوس البرازيلي، وكان قريباً من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني، لكن نجح نادي برشلونة في خطفه بصيف عام 2013 في صفقة مثيرة للجدل.



بعدها انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، الصيف قبل الماضي، مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي، لتظل تلك الصفقة هي الأغلى في التاريخ.



وكان برشلونة قد حاول إعادة نيمار إلى ملعب الكامب نو مُجدداً طوال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن خدمات اللاعب.