رياضة | مصر تحقق فوزها الثاني ببطولة العالم لناشئات الطائرة على حساب الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحقق فوزها الثاني ببطولة العالم لناشئات الطائرة على حساب الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة نائشات تحت 18 عاما، بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، الفوز على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بمصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-14)، (25-11)، (28-30)، (25-11).

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وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب بورتريكو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما خسر المنتخب الكاميروني أمام الصين بنتيجة (3-0) في الجولة الافتتاحية.

وتلعب المجموعة الأولى مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات، مصر والكاميرون والصين والبرازيل وبورتريكو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الصيني في الثامنة من مساء غدا السبت في الجولة الثالثة، على أن يختتم مشاركته في الدور التمهيدي بمواجهة منتخب البرازيل يوم الإثنين.