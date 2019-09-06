رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم: حقيقة رحيل جوميز عن الفريق.. وثغرة قانونية تنقذ الزعيم من فخ كورينثيانز البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال اليوم: حقيقة رحيل جوميز عن الفريق.. وثغرة قانونية تنقذ الزعيم من فخ كورينثيانز البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الجمعة 6 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث المثيرة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ إصابة نجم الفريق، وثغرة قانونية تنقذ الهلال من فخ كورينثيانز البرازيلي، وإليكم أهم أخبار ريال الهلال اليوم:-

-أول تحرك من الهلال في قضية "جابرييل"

يجهز نادي الهلال جميع أسلحته للترافع في قضية الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقد وقع عليه الهلال لضم لاعب الفريق جابرييل، ويأتي على رأس تلك الأسلحة ملفا قانونيا كاملا يدين النادي البرازيلي.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

تحدث الإعلامي الرياضي محمد الدويش عن الأزمة التي لحقت بالهلال مؤخرا؛ عقب تقديم إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي شكوى، إلى الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.

وقال الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن يفيد الهلال كل ما قيل وسيقال خارج قاعة المحكمة، نحن أمام قضية فسخ عقد وعليه أنْ يُثبت مشروعيته كي لا يُحكم للاعب غابريال فرانكو بالتعويض".

وأوضح : "أن الإخلال بالعقد من اللاعب فسيكون التعويض من حق الهلال إنْ لم يُثبت اللاعب سببًا مشروعًا لتصرفه!".

وكان المستشار القانوني فهد بارباع قد تحدث عن موقف الهلال القانوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد" قائلا: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينص على ضرورة حصول أي نادي يريد التعاقد مع لاعب، على موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه".

وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصلوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".

وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".

واختتم بارباع حديثه قائلا: "الأزمة الوحيدة التي قد تواجه الزعيم، هو أنه أرسل تذاكر سفر اللاعب من البرازيل إلى دبي، لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن "فيفا"، قد يعتبر هذا الأمر دليل إدانة على الهلال".

واتخذت إدارة نادي الهلال في مسار مفاوضاتها مع اللاعب خطوتين، أولهما أنها منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد على النادي سواء بقبول العقد أو الرفض، بالإضافة أنها أمّنت تذاكر طيران لجابرييل بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.

وتخلف اللاعب عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه، وإذا لم يقدم اللاعب سببا قهريا لتصرفه، فسوف يصبح الموقف القانوني للهلال أقوى وتنتهي القضية لصالحه.

-بعد أنباء رحيله عن الهلال.. جوميز يوجه ضربة نارية لجماهير فنربخشة التركي

علق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، على ما يتردد حول عودته إلى الدوري التركي، عبر الانتقال إلى نادي فنربخشة.

وكانت الصحافة التركية قد زعمت تواجد جوميز في تركيا؛ للاجتماعي بإدارة نادي فنربخشة التركي وتحديداً مع داميان كومولي المسؤول بالنادي، لمناقشة الانضمام إلى النادي التركي.

وقال جوميز، خلال تصريحات لقناة "CNNTURK" التركية: "اجتماعي مع المدير الرياضي لفنربخشة، دامين كومولي، كان مجرد اجتماع بين أصدقاء، ولم نتحدث مطلقا عن انتقالي للنادي التركي".

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وأضاف جوميز، قائلًا : "أحترم ناديي فنربخشة وبيشكتاش، وأتمنى لهم موسمًا جيدًا، ولكني أتمنى أن يظلوا خلف جالاتا سراي".

وكان نادي الهلال قد أعلن أن سفر جوميز إلى تركيا؛ جاء لإجراء الفحوصات الطبية الدورية، لاطمئنان على حالته البدنية، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وانتقل جوميز إلى الهلال في صيف 2018، قادماً من صفوف جلطة سراي التركي، مقابل 6 ملايين يورو لناديه التركي بخلاف ما يتقاضاه اللاعب.

وأحرز جوميز رفقة الهلال 21 هدفًا في الموسم الماضي بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

-صدمة قوية تضرب الهلال

تلقى نادي الهلال، صدمة، بعد مباراة المنتخب السعودي أمام مالي، أمس، والتي انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله ، في مباراة ودية، استعدادًا لمواجهة اليمن، يوم 10 سبتمبر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وكشفت الفحوصات الطبية، تعرض لاعب هتان باهبري، لإصابة بكدمة قوية في إصبع القدم اليمنى، خلال مواجهة الأخضر مع مالي.

وبدأ هتان باهبري، المباراة أمام مالي، كمهاجم، قبل أن يتعرض للإصابة، ويتم استبداله في الدقيقة 33.

الأهلي يهدد الهلال بالحرمان من الانتقالات

كشفت صحيفة "البلاد" أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة، عبدالله بترجي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وأضافت الصحيفة أن هذه المفاوضات الهلالية، جعلت الربيعي، يرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020.

وكشفت التقارير الصحفية أن الربيعي مصر على الانتقال إلى الهلال، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

وفي حالة أن تثبت تورط الهلال، في مفاوضات مع محمد الربيعي، قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سوف يكون معرض لعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

والجدير بالذكر أن لائحة الاحتراف المحلية، تنص على ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.

- المتحدث باسم النصر يفتح النار على الهلال

كشف عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سابقا في تصريحات لبرنامج "الكورة مع وليد"، أن هناك مبلغ 170 مليون ريال، مفقود من خزينة الزعيم.

وأضاف بن زنان "هذا الاتهام، ليس من اختراعي، وإنما هو أمر موثق بحديث تلفزيوني لرئيس الهلال الأسبق سامي الجابر، والذي طالب بالتحقيق في هذا الأمر".

وأوضح بن زنان؛ أن الـ170 مليونًا المفقودة من خزينة الهلال، تأتي بخلاف مبلغ الـ133 مليون ريال، الذي دفعهتها إدارة نادي الهلال، للحصول على الرخصة الآسيوية، في الموسم الماضي.