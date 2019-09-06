رياضة | مفاجأة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن مفاجأة سارة لجماهير فريقه، قبل موقعة فالنسيا المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكد جونيور فيربو، المنضم حديثًا لنادي برشلونة الإسباني، قادمًا من ريال بيتيس خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي أغلقت يوم 2 سبتمبر الجاري، على شفائه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات.

وكتب فيربو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "نهاية الاستشفاء، أنا مستعد الآن للعودة إلى التدريبات، ومساعدة زملائي في الفريق الكتالوني مرة أخرى".

وكان فيربو يعانى من تورم في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، ولذلك لم يشارك مع برشلونة في مباراة أوساسونا بالجولة الثالثة في الدوري.

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موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا والقنوات الناقلة

وتترقب الجماهير المباراة المرتقبة بين برشلونة وفالنسيا المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن يتم إذاعتها حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “الكامب نو”، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين برشلونة وفالنسيا

حقق فالنسيا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحقق اللقب على حساب النادي البلوجرانا.