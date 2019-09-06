رياضة | خاص..تراوري وبكار جاهزان لخوض نهائي كأس مصر

ويعتبر بكار وتراوري من العناصر الأساسية بين صفوف بيراميدز ويعتمد عليهما الجهاز الفني للفريق بشكل أساسي.

وأعلن نادي بيراميدز، عن جاهزية عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لمباراة الزمالك، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وكان عبد الله السعيط، قد تعرض للاصابة في عضلة السمانة، خلال مباراة إيتوال الكونغولي، هو ما أبعده عن الفريق في الفترة الاخيرة

وبذلك سيكون اللاعب جاهزا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.

ووجه نادي بيراميدز الدعوة إلى محمود الأسيوطي مالك نادي الأسيوطي وشركة الأسيوطي سبورت لحضور مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

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وكتب مالك الأسيوطي عبر حسابه على فيس بوك " بكل سرور تلقيت دعو ة اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب".

وكان نادي الأسيوطي قد تغير اسمه إلى بيراميدز منذ أكثر من عام لعد نقل ملكيته من محمود الأسيوطي إلى ترك آل شيخ.