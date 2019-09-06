رياضة | رئيس برشلونة يحدد موعد ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يحدد موعد ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مصير صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل المفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب الصيف الماضي.

وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة نادي برشلونة الرسمية: " سنقيم عملية نيمار للصيف المقبل، عند التخطيط لذلك، ولكن هذا يتوقف على قبول باريس سان جيرمان التفاوض مرة اخرى".

وأكد "بارتوميو" أنه لا يوجد نية لدخول برشلونة في مفاوضات جديدة للتعاقد مع "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، مؤكدًا أنه يمكن التفكير في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل إذا كان المشروع يتطلب وجوده، وفي حالة موافقة النادي الباريسي على الدخول في مفاوضات جديدة.

ونفي "بارتوميو" ما تردد عن طلب "ميسي" التعاقد مع البرازيلي "نيمار" مؤكدًا أن قرار ضم اللاعب البرازيلي جاء من إدارة النادي التي رأت ضرورة وجوده ضمن المشروع الحالي للفريق الكتالوني.