رياضة | 6 تصريحات نارية أطلقها بارتوميو عن "ميسي ونيمار وديمبيلي ودي ليخت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 تصريحات نارية أطلقها بارتوميو عن "ميسي ونيمار وديمبيلي ودي ليخت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج جوسيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عن صمته وتحدث خلال قناة النادي عن بعض الأمور التي شغلت الجماهير البرشلونية في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وكن نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان هذا الصيف من أجل التعاقد مع البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا ولكن لم يتفق الطرفان على التفاصيل المادية واللاعبين الذين يمكن أن يدخلوا ضمن الصفقة.

نيمار فعل كل ما هو ممكن للقدوم إلى برشلونة:

قال بارتوميو في تصريحاته: "نيمار فعل ما يجب فعله، ولكن في النهاية قرر هو وسان جيرمان الاستمرار في باريس، هذا الموسم سيلعب في ناديه، كان هناك خيبة أمل عند بعض الأعضاء، وآخرون سعداء".

دي ليخت لم يكن يرغب في القدوم:

أوضح بارتوميو: "دي ليخت كان هدفاً للنادي ولكنه لم يكن يريد القدوم إلى كامب نو".

ميسي بالفعل لديه بند فسخ العقد نهاية هذا العام:

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أكد بارتوميو: "وقع ميسي حتى عام 2021، وتم الاتفاق على أنه في نهاية الموسم قبل الأخير كان لديه القدرة على فسخ عقده والانتقال إلى نادي آخر، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله".

من الممكن أن نوقع مع نيمار في المستقبل:

شدد بارتوميو: "نيمار لن يأتي في يناير المقبل، في الوقت الحالي لن نتحدث عن نيمار لا في يناير ولا فبراير، الموسم المقبل سوف نتحدث عن ذلك إذا كان المشروع يحتاجه".

ميسي لم يطلب مني التوقيع مع نيمار:

اعترف بارتوميو: "ميسي لم يطلب مني التوقيع مع نيمار، كانت فرصة للسوق لأنه لاعب رائع وأوصت إدارتنا الرياضية بأن ننظر في إمكانية جلبه".

لم نعرض ديمبيلي على باريس:

قال بارتوميو: "لم نقدم ديمبيلي ضمن الصفقة ولكن إدارة باريس سان جيرمان هي من طرحت الأسماء وطلبته".