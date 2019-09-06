رياضة | برشلونة يحسم الجدل حول مصير ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم الجدل حول مصير ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الجدل الدائر مؤخرًا حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الكتالوني.

وخلال تصريحات إعلامية للتلفزيون الرسمي لنادي برشلونة، قال بارتوميو: "ميسي لديه عقد وقعه قبل عامين لمدة أربع سنوات، في الموسم المقبل 2020/21 قبل ان يبدأ، يمكنه ان يرحل، ويذهب إلى اي مكان يريده".

وأضاف بارتوميو قائلاً: "لكن لاعبين مثل ميسي، تشافي، انييستا وبويول، ليس هناك قلق حولهم، اشك في انهم سيلعبون في ناد آخر، لكن يجب ان يكون لديهم حرية الاختيار".

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وواصل رئيس النادي الكتالوني: "تشافي كان لديه نفس البند الموجود في عقد ميسي حاليا، وذهب لقطر، انييستا ايضا ذهب لليابان، ومع ميسي لا يمكن ان يكون هناك بند مختلف عن تشافي وانييستا، لكنني اكرر، آمل ان يستمر ميسي معنا إلى ما بعد عام 2021".

وأكمل قائلاً: "كل موسم ندعم الفريق بتعاقدات جديدة، وان يكون لدينا فريق تنافسي، ولكن لا نفعل هذا الشيء من اجل ان يكون ميسي سعيدا، ولكن نفعل ذلك من اجل اعضاء النادي".