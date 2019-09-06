رياضة | مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا مباشرة الآن عبر beIN SPORTS جودة متعددة LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا مباشرة الآن عبر beIN SPORTS جودة متعددة LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون مباراة ألمانيا وهولندا أبرز مباريات الجمعة وإحدى أهم مباريات الصيف أيضاً نظراً لعراقة الفريقين وكمية النجوم المتواجدة.

ألمانيا وهولندا - التغطية الخاصة

(15) محاولة من كروس بتسديد ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

هدف (9) - غنابري يضع ألمانيا في المقدمة عقب متابعته لكرة ارتدت من سيليسن.

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مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر يلا شوت الجديد يخوض المنتخب الألماني مباراة هامة وقوية أمام نظيره منتخب هولندا، اليوم الجمعة في تمام الساعة في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 لكرة القدم والتي سيتم إقامتها في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويغيب عن المنتخب الألماني عدد من لاعبيه المهمين على رأسهم الشاب لوروا سانيه، كما يغيب أيضًا لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عن منتخب “المانشافت” بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

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ويشارك كلا من منتخبي هولندا والمانيا في المجموعة الثالثة من التصفيات، والتي تضم كلاً من إيرلندا الشمالية، وإستونيا، وبيلاروسيا، حيث تتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة بـ 12 نقطة بعد لعب أربع مباريات ويخوض كلا من منتخب ألمانيا وهولندا اللقاء لا بديل أمامهم سوى الفوز خاصة وأنّ المنتخب الألماني يقع في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، كذلك الأمر مع وهولندا والتي جاءت ثالثاً برصيد 3 نقاط من مباراتين، لذالك فالمباراة بالنسبة لهم مباراة حسم ومصيرية و تتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة بـ 12 نقطة تليها ألمانيا برصيد 9 نقاط بعد لعب أربع مباريات، ثم هولندا برصيد 3 نقاط، وآخيرا إستونيا وبيلاروسيا في المركزين الرابع والخامس دون أي نقاط، وتنص قواعد التصفيات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى نهائيات اليورو مباشرة الصيف القادم.