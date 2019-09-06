رياضة | نجم ريال مدريد يزيل الصورة الباهتة ويضيء في سماء البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يزيل الصورة الباهتة ويضيء في سماء البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن العديد من اللاعبين الذين مروا من قبل جاريث بيل نجم ريال مدريد في النادي لم يحصلوا حتى علـى نصف الفرص التي أُتيحت له بل ولم يحصلوا حتى على نصف راتبه الذي يتقاضاه في ريال مدريد.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن اللاعبين تعرضوا لانتقادات حادة وقاسية في وقت الأزمات ولكن ذلك لم يكن سبباً في منعهم من جر عربة النادي ولم يسمع قط لاعباً في ريال مدريد يقول بأنه غير سعيد بإرتداء قميص الريال .



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في هذا الموسم بعد فشل رحيل بيل إلى الصين بدأ بداية صاروخية وقدم مستويات جيدة ولكن ذلك لا يبرر له الخطأ في تصريحاته الأخيرة، حيث لم يصرح كاسياس ورونالدو وراؤول وراموس بأنه من الظلم توجيه الإنتقاد لهم وذلك بسبب قيمتهم كقيادات الفريق .



وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها إلى أن جاريث بيل له مباريات كان فيها على قدر المسؤولية في اللحظات العظيمة مثل نهائي كييف والمستايا ونهائي لشبونـة ولكنه كان لاعباً ثانوياً في المواقف التي كان يتعين فيها أن يكون في المقدمة.



وأوضحت ماركا الإسبانية أن بيل كان دائمًا في محل النقد وهذا طبيعي لأنه من بين الثلاثة لاعبين الأعلى أجراً في النادي بل ويُشار له في الفريق على أنه قائد بعد رحيل رونالدو وهو الدور الذي يدعيه من خلال وكيل أعماله الذي أمضى السنوات الماضية قائلاً أن بيل سوف يفوز بالكرة الذهبية.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان لديه أسباب خاصة لرغبته في رحيل بيل عن الفريق، حيث أن بيل هو اللاعب نفسه الذي كان قد تحدث بالفعل على نفس الملعب في كييف عن غضبه بعد أن كان بديلاً ضد ليفربول وهو الذي كان سعيداً برحيل زيزو ​​وبيع رونالدو ليتراجع عن تهديده بالمغادرة .



وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل لم يتحدث عن مباراة الجولف التي خاضها هذا الصيف بينما كان زملاؤه يلعبون مباراة ضد توتنهام وهو لا يقول أي شيء عندما يتعلق الأمر بتقييم موكله جوناثان بارنيت والذي لا يتمتع بالمهنية اللازمة خاصةً فيما يتعلق بالإنتقادات المستمرة من بارنيت عن زيدان.

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وقال النجم الويلزي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية أنه قد تم إلقاء اللوم عليه أكثر من بقية اللاعبين حيث كان الموسم بالنسبة للجميع كارثياً وهذا غير عادل وقال أيضًا إنه لا يلعب بسعادة في مدريد لكنه محترف وهـو يلعب على هـذا الأساس .



وعلى صعيد آخر، أكدت تقارير صحفية إسبانية أن هازارد تعافى ولمس الكرة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة قبل بداية الموسم الحالي وفي حال عدم تعرضه لأي انتكاسة سيكون جاهزًا للظهور الرسمي الأول له أمام ليفانتي في 14 سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني .



وذكرت التقارير الصحيفة الإسبانية أن المُصابون خيمس رودريجيز وإبراهيم دياز واصلوا التدريب على العشب للتعافي بيما لازال إيسكو في صالة الألعاب الرياضية وهو فرصته قليلة في العودة في المباراة المقبلة لكنه ليس مستبعدًا.



وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن باقي اللاعبين واصلوا التدرب في المران بشكل طبيعي وهم مارسيلو وميندي وناتشو وأودريوزولا ولوكاس فاسكيز ومارينو دياز ورودريجو مع لاعبي فريق الشباب.



وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت عن غياب 5 لاعبين عن صفوف الملكي مع بداية الموسم الجديد بعد إصابة كلا من الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريجو والبلجيكي إيدين هازارد وإبراهيم دياز.



وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن الضربة الأقوى للملكي كانت إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.