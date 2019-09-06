رياضة | البلدية يخسر من الإسماعيلي.. ويواجه المصري وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يخسر من الإسماعيلي.. ويواجه المصري وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة الهزيمه الأولى في سلسلة مبارياته الوديه بعد أن خسر من الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراه الوديه التي أقيمت بينهم على ملعب الاسماعيليه بهدفين مقابل هدف في المباراه التي قادها تحكيما احمد صالح.

تقدم البلديه عن طريق محمد عبدالله من ضربة جزاء في الدقيقه ١٧ وتعادل دونجا للاسماعيلي من ضربة جزاء في الدقيقه ٢٩ واحرز محمد هاشم هدف الفوز للاسماعيلي من ضربة رأس في الدقيقه ٨٠ من عمر المباراه.

شهد الشوط الاول نديه واضحه بين الفريقين وتالق محمود كشلط وعلاء شعبان من البلديه ليسيطروا على المباراه واهدر مهاجم البلديه هدفا من انفراد من منتصف الملعب وقد خرج محمد مجدي مدافع الاسماعيلي بسبب تاثره بالاصابه.

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من ناحيه أخرى اشاد كرم جابر المدير الفني للبلديه بالأداء الرجولي للاعبين وتالقهم خلال المباراه وظهور الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب وتنفيذ الخطط والجمل التي تم التدريب عليها.

وسوف يلتقي البلديه غدا مع المصري البورسعيدي وديا على ملعب المصري وتعتبر هذه الوديه السابعه التي يخوضها الفريق بعد أن خاض سته مباريات وديه ام الشهداء والمطاحن وانتهت بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين والثالثه امام طنطا وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق والفوز على الزرقا بثلاثه أهداف مقابل هدفين وامام الترسانه وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وامام الاسماعيلي اليوم والمصري غدا ببورسعيد.

وقد تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزه في الأماكن الخاليه التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسه على الصعود للدوري الممتاز وهم: محمد جمال مدافع أيسر الجزيره حسام زين مدافع ايمن الجونه، ومحمد مسعد صانع العاب بتروجيت وائل على مهاجم شبين وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات واحمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر واسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي.

وكان مجلس إدارة البلديه قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الاسماعيلي السابق والمدير الفني لاندية الجزيره والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام واحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى واحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعه الثالثه (بحري) ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديه في تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم.