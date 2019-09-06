رياضة | هل يرحل ميسي عن برشلونة الصيف المقبل؟.. بارتوميو يوضح الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل ميسي عن برشلونة الصيف المقبل؟.. بارتوميو يوضح الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة حقيقة أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي يتضمن بندًا يتيح له الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، وقبل انتهاء عقده بشكل رسمي مع البرسا.

وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة نادي برشلونة: " صحيح أن ليو ميسي لديه عقد مع برشلونة، ويمكن أن يقرر مستقبله في موسم 2020 ، تمامًا كما حدث مع تشابي وإنييستا ، لسنا قلقين على الإطلاق لأن ليو كان رائعًا وسيظل يلعب لسنوات عديدة في برشلونة".

وأضاف: " ليو ميسي سيظل في برشلونة لسنوات عديدة، لقد وقع عقدًا حتى عام 2021 ، وتم الاتفاق على أنه في نهاية الموسم قبل الأخير كان لديه القدرة على فسخ عقده والانتقال إلى نادي أخر ، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله".

وكانت صحيفة "أل باييس" الاسبانية أكدت أن ميسي ليس مجبرا على الانتظار حتي عام 2021 للرحيل عن برشلونة، وأنه لديه بندا في عقده مع النادي يتيح له الرحيل في نهاية كل شهر يونيو، بشرط أن يكون رحيله لخارج أوروبا.