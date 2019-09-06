رياضة | مدير الكرة ببنى سويف: حريصين على بناء فريقين.. واستمرار أى لاعب مرهون بروؤية المدير الفنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببنى سويف: حريصين على بناء فريقين.. واستمرار أى لاعب مرهون بروؤية المدير الفنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى لاختتام معسكره المقام بمحافظة الإسكندرية والذى بدء السبت الماضى وينتهى بمواجهة الاوليمبي الاحد القادم ، ويعقبه العودة لأداء التدريبات اليومية بملعب النادى وبملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وفى سياق آخر قال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف فى تصريحات ل " الخليج 365 الرياضى" : حتى الآن باب رحيل اى لاعب عن صفوف الفريق موجودة ، فى حالة وجود رؤية لحسن موسي المدير الفنى للفريق إزاء عدم احتياجه لاى لاعب فالأمر لا يعتبر مشكلة .

وتابع قائلا : اللاعب الذى سيستمر بصفوف الفريق هو من نشعر بأنه وجوده سيفيد الفريق ولن يفرق الامر بلاعب تم تجديد تعاقده أو لاعب منضم لصفوف الفريق حديثا وقد يكون اللاعب غير موفق وهو أمر طبيعى .

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واضاف :حريصين على وجود فريقين متكاملين لبنى سويف بالفترة الحالية واداء اى لاعب يفرض نفسه بالملعب .

واختتم بقوله : حتى الآن راضيين بنسبة كبيرة عن أداء جميع اللاعبين بلا استثناء .

يذكر أن بنى سويف بدء معسكره التدريبي بالإسكندرية ببداية الأسبوع الحالى لمدة 11 يوم واجرى الفريق عدة مباريات ودية أمام الحمام ومياه البحيرة ونجوم المستقبل ويختتم معسكره بمواجهة الأوليمبى الاحد القادم .