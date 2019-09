اونلاين | يلا شوت II7SRY بث مباشر مباراة المانيا وهولندا اليوم nEw – مشاهدة مباراة المانيا بث مباشر PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت II7SRY بث مباشر مباراة المانيا وهولندا اليوم nEw – مشاهدة مباراة المانيا بث مباشر PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة من العيار الثقيل على المستوى الأوروبي والعالمي، حينما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على منتخب ألمانيا، بمدينة هامبورج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020. ويسعى المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان والمنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف، لتحقيق كلا منهما نتيجة إيجابية لحجز مقعد مؤهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة. وتدخل الماكينات الألمانية، اللقاء فاقدة أهم أوراقها الرابحة والمتمثلة في غياب ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. وتنقل المباراة عبر قنوات beIn Sports HD1. وتأتي قائمة منتخب هولندا لتلك المباراة كالآتي:- Advertisements فيرمر - زيويت - سيليسين - ناثانيل أكي - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس - دالي بليند - فيلتمان - دي فري - بروبير - فرينكي دي يونج - كيفين ستروتمان - دي رون - فيلينها - فينالدوم - ريان بابيل - بيرجيوس - بيرجوين - لوك دي يونج - مالين - منفيس ديباي - بروميس. بينما تأتي قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة هولندا كالآتي:- مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيجن، بيرند لينو، ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، لوكاس كلوسترمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه، جوليان براندت، إيمري كان، ليون جوريتزيكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هيكتور، جوشوا كيميتش وتوني كروس، سيرجي جنابري، تيمو فيرنر، لوكا فالدشميدت، ماركو رويس. تابع بث مباشر مباراة منتخب ألمانيا وهولندا، كورة أونلاين KOORA ONLINE، مساء اليوم KOORA LIVE، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة GOAL KOORA، للأمم الأوروبية 2020 يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUSو KORA2 DAY. كما يمكنكم متابعة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحي بدون تقطيع، ضمن التصفيات الأوروبية. ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني، بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد ثلاث جولات، بينما يحل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط بعد جولتين بالتصفيات.

