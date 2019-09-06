اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة هولندا وألمانيا بث مباشر KORA LIVE رابط مباراة هولندا ضد المانيا يوتيوب Livestream

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مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا كورة لايف KORA LIVE، عند يحل المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره الألماني مساء اليوم، على مكلعب "آيمتيش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020".

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يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

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ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة القنوات الناقلة لقمة الجولة الخامسة للتمتع بمشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا كورة ستار KORA STAR، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق المصري المتميز علي محمد علي، في المباراة التي يديرها تحكيميًا طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور سواريس دياس، ويعاونه كلاً من روي ليسينيو باربوسا تافاريز، وباولو ألكساندر دوس سانتوس سواريز.

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وأعلن يواكيم لوف المدير الفني للماكينات الألمانية، عن تشكيل ألمانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في الدفاع: جوناثان، كلوسترمان شولز، زوله.

في الوسط: ماتياس جينتر، جوشوا كيميتش، توني كروس، ماركو رويس، سيرجي جنابري.

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في الهجوم: تيمو فيرنر.

بينما كشف رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تشكيل الطواحين الهولندية كالتالي:

في حراسة المرمى: سيليسين.

في الدفاع: ديمفيرس، دي ليخت، فان ديك، دالي بليند.

في الوسط: دي روين، فرانكي دي يونج، فاينالدوم.

في الهجوم: بابل، ممفيس ديباي، بروميس.

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ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" تغطية حصرية للمباراة فور انطلاقها في موعدها، حيث يمكنكم متابعة مباراة ألمانيا وهولندا عبر يلا شوت yalla Shoot.

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انتهت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين بفوز الماكينات الألمانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف ألمانيا كلاً من ليروي سانيه، وجنابري، وشولز، بينما سجل هدفي هولندا كلاً من دي ليخت، وممفيس ديباي، ضمن تصفيات اليورو 2020.