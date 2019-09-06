اونلاين | ستريم 7SRII: مشاهدة مباراة المانيا وهولندا بث مباشر الآن كورة ستار لايف يوتيوب “يلا شوت” yalla shoot في الجول de Jong

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في قمة نارية ملتهبة بمدينة هامبورج، يلتقي منتخبا ألمانيا وهولندا وجها لوجه ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، لتكون الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من عام واحد، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة العالمية بعمل بث حي ومباشر للقاء.

كورة ستار مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا kora star:

التقى منتخبا ألمانيا وهولندا في 3 لقاءات منذ أكتوبر الماضي، حيث فاز منتخب هولندا في أول لقاء 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية في أمستردام في أكتوبر الماضي، قبل أن يتعادلا في ألمانيا في نوفمبر لنفس البطولة بهدفين لكل منتخب، وفي مارس الماضي نجح منتخب ألمانيا في تحقيق فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات اليورو.

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يحل المنتخب الهولندي ضيفا صعب المنال على نظيره الألماني في مواجهة الليلة، ويسعى لوف مدرب الماكاينات لتحقيق فوز هام مستغلا عاملي الأرض والجمهور، بينما سيعول كومان مدرب هولندا على إمكانيات لاعبيه وعلى رأسهم فان دايك أفضل لاعب في أوروبا بالإضافة ممفيس ديباي ودي يونج بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا لايف.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020

تقام مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020 في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020 على ملعب آيمتيش أرينا، وتنقل مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020 على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.