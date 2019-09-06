اونلاين | كورة لايف KORA GOAL مشاهدة مباراة هولندا وألمانيا بث مباشر YALLA GOAL رابط ماتش المانيا ضد هولاندا بث مباشر جودات متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ألمانيا هولندا yalla shoot live يلا شوت لايف يوم الجمعة 6سبتمبر 2019 من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في المنتخب الوطني الألماني أولاً هولندا، تليها زيارة إلى أيرلندا الشمالية يحتل المانيا كورة لايف kora live حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثالثة المؤهلة خلف إيرلندا الشمالية، kora on line كورة اون لاين التي لعبت مباراة واحدة أكثر من ألمانيا هولندا في حاجة ماسة للنقاط، حيث جمعت 3 نقاط فقط من مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثانية. لديهم بعض المباريات في متناول اليد، لكن إذا فشلوا في الفوز على ألمانيا، فسيكونون في موقف صعب .

في المرة الأخيرة التي واجهت فيها ألمانيا هولندا في مارس الماضي، يلا شوت حصري yalla shoot 7asry انتصر رجال يواكيم لوف 3-2 بفضل أهداف ليروي سانيه وسيرج غنابري ونيكو شولز منذ تلك المباراة، حافظ الالمان على سجل مثالي مع فوزين مؤهلين في التصفيات youtube live يوتيوب لايف على بيلاروسيا (2-0) وإستونيا (8-0) بالتأكيد يأمل لوف أن يرتقي فريقه إلى اليمين من حيث توقف، لكن المباريات القادمة ستشهد اختبارًا أكثر صرامة من عيار الخصوم.

تشكيل هولندا المتوقع yalla shoot

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: فان ديك ، دى ليخت ، بليند ، دومفريس

الوسط: دى يونج ، فاينالدوم ، دى روون

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الهجوم: ديباى ، بابل ، بروميس

تشكيل المانيا المتوقع

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: سولى، روديجر، كيرير، جينتر

الوسط: كيميتش، كروس، شولز

الهجوم: جنابرى، سانى، جروتسكا

كان ـألمانيا كأس العالم 2018 أقل من مرض kora shoot live كورة شوت لايف لقد كانت واحدة من المرشحات المفضلة في البطولة، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج من مراحل المجموعات، وعادوا إلى المنزل مع الكثير من الأسئلة حول الخطأ ومع ذلك كورة لايف kora live يمكنك القول إن كأس العالم 2018 في هولندا كان أسوأ لقد غاب عن التصفيات تماما وفشل في التقدم من المجموعة التي أرسلت بطل فرنسا النهائي والمفاجأة السويد في ربع النهائي لكن الفريقين يتخلفان حاليًا عن إيرلندا الشمالية في الترتيب ويتقدم فريقان فقط من كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.