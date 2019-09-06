اونلاين | رابط beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة ألمانيا ضد هولندا بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع YOUTUBE رابط مباراة هولندا NOW GOAL

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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية اليوم أبرز مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 عندما يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب ألمانيا فى قمة نارية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

موعد مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر

موعد مباراة هولندا وألمانيا فى تفيات يورو 2020 سيقام اللقاء فى تمام التاسعه إلا ربع بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع حصرياً عبر قناة beIN Sport HD 1 ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع بجودات متعددة لمشاهدة مباراة هولندا وألمانيا، مباراة الطواحين الهولندية بقيادة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عبر الخليج 365 الرياضي KORA Online.

قائمة منتخب هولندا لمواجهة منتخب ألمانيا

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فيرمر - زيويت - سيليسين - ناثانيل أكي - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس - دالي بليند - فيلتمان - دي فري - بروبير - فرينكي دي يونج - كيفين ستروتمان - دي رون - فيلينها - فينالدوم - ريان بابيل - بيرجيوس - بيرجوين - لوك دي يونج - مالين - منفيس ديباي - بروميس.

- قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة هولندا :

مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيجن، بيرند لينو، ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، لوكاس كلوسترمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه، جوليان براندت، إيمري كان، ليون جوريتزيكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هيكتور، جوشوا كيميتش وتوني كروس، سيرجي جنابري، تيمو فيرنر، لوكا فالدشميدت، ماركو رويس.

موقف المنتخبين

ويقع منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا ضمن المجموعة الثالثة التى تضم أيضاً أيرلندا الشمالية وبيلاروسيا وإستونيا وحقق منتخب أيرلندا الشمالية مفاجئة من العيار الثقيل بتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة يليه منتخب ألمانيا برصيد 9 نقاط ويليه ثالثاً منتخب هولندا برصيد 3 نقاط، ويقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع لمباراة هولندا وألمانيا اليوم فى تصفيات يورو 2020 Koora Goal.