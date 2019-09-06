برشلونة يكشف موعد تجديد ملعب "كامب نو"

Advertisements Advertisements الجمعة 6 سبتمبر 2019 كشف نادى برشلونة الإسبانى عن موعد بدء تجديد ملعب استاد "كامب نو" معقل الفريق الكتالونى. وأكد بارتوميو رئيس نادى برشلونة، "سنبدأ في تجديد ملعب كامب نو الصيف المقبل وسينتهي فى عام 2024".

وتحدث بارتوميو خلال حواره لقناة نادي برشلونة، عن مشروعات ناديه خلال الفترة المقبلة مؤكداً أنها ليست طموحات مجلس إدارته بل هى للنادى ومستقبله. Advertisements ويعكف نادى برشلونة الى تنفيذ مشروعه "Espai Barça" ، ضمن خطط النادى المستقبلية لإحداث طفرة تجارى التطور الكبير فى عالم الساحرة المستديرة. وتحدث بارتوميو عن تكاليف المشروع مؤكداً أنها ستصل الى 685 مليون يورو مشدداً على أن النادى سيبدأ في الأيام المقبلة بهدم مبنى ميني ستاديوم على أن يحدد يوم 24 سبتمبر لإحياء ذكراه. Advertisements Advertisements

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