أحد يتعاقد مع المدرب يوسف عنبر

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086 عينت إدارة نادي أحد المدرب الوطني يوسف عنبر مدرباً للفريق، خلفاً للمدرب التونسي طارق جرايا الذي تم التعاقد معه بعد إقالة الصربي ساكيتش، وبذلك يعتبر نادي أحد العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، النادي الوحيد الذي استعان بثلاثة مدربين في أقل من شهر وبعد 3 جولات من دوري الأمير عينت إدارة نادي أحد المدرب الوطني يوسف عنبر مدرباً للفريق، خلفاً للمدرب التونسي طارق جرايا الذي تم التعاقد معه بعد إقالة الصربي ساكيتش، وبذلك يعتبر نادي أحد العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، النادي الوحيد الذي استعان بثلاثة مدربين في أقل من شهر وبعد 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وجاء الغاء عقد المدرب طارق جرايا على خلفية نتائج الفريق في المباريات الثلاثة الأولي من الدوري ، إذ تعادل مع الثقبة سلبيا وخسر من الأنصار بثلاثية وتعادل مع جدة1/1.



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