شكرا لقرائتكم مالك بيراميدز الأسبق يتلقى دعوة لحضور نهائى الكأس أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود الأسيوطى رجل الأعمال ومالك فريق بيراميدز الأسبق عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دعوة لحضور المباراة النهائية فى بطولة كأس مصر . وجاء محمود الأسيوطى قائلا " بكل سرور تلقيت دعوه اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب" . ويلاقى فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر نظيرة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر لها الأحد القادم والتى يستضيفها ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

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