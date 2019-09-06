شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته لمواجهة السعودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حرص شوقي غريب المدير الفني علي الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بضرورة تصحيح اخطاء المباريات السابقه واللعب من أجل الفوز.
في الوقت نفسه حرص ميتشو المدير الفني للزمالك علي التواصل هاتفيا مع شوقي غريب للتنسيق وتم الاتفاق علي انضمام لاعبي الزمالك إلى المعسكر عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر .
من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لنادي وادي دجله لاستضافة ملعب دجله بالعين السخنه تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي.
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